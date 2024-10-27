Тысячи людей протестовали в Лиссабоне против насилия полиции

Тысячи людей вышли на главный проспект в центре Лиссабона в субботу, чтобы выразить протест против насилия со стороны полиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Протест состоялся через несколько дней после того, как полицейский застрелил португальца, родившегося в африканском островном государстве Кабо-Верде. Этот инцидент спровоцировал волну беспорядков.

Правозащитная группа Vida Justa, которая организовала протест, изменила маршрут, чтобы избежать столкновений со сторонниками ультраправой антииммиграционной партии Chega, которые провели отдельную меньшую акцию также в центре Лиссабона в поддержку полиции.

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Насилие вспыхнуло на многоэтнических окраинах столицы после того, как в понедельник в пригороде Амадора застрелили 43-летнего повара Одаира Мониза.

Демонстранты выкрикивали "Правосудие для Одаира" и несли плакаты с лозунгами "Прекратите убивать нас" и "Кому звонить, когда убийца – полиция?".

В прошлом году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации заявил, что обеспокоен чрезмерным применением силы полицией в Португалии, особенно против лиц африканского происхождения.

В португальской полиции пообещали расследовать, была ли применена чрезмерная сила против погибшего, а министр внутренних дел страны Маргарита Бласко пообещала сделать все, чтобы привлечь участников беспорядков к ответственности.

В последние годы Португалия пытается переосмыслить свое колониальное прошлое, в частности причастность к масштабной работорговле и расизм, который она породила. По состоянию на 2020 год жалобы на расовую дискриминацию в Португалии увеличились на 50%.