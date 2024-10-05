Данія посилила прикордонний контроль після вибухів біля посольства Ізраїлю

Поліція Копенгагена попередила, що поїздки через Ерессунський міст між Данією та Швецією стануть довшими через посилення прикордонного контролю.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Поліція Копенгагена повідомила, що посилює контроль у багатьох місцях, у тому числі на Ересснуському мосту між Копенгагеном і шведським Мальме, після інциденту біля посольства Ізраїлю, у якому звинувачують юнаків зі Швеції.

Людей, які регулярно здійснюють робочі та інші поїздки з Копенгагена до Мальме, попередили, що іноді мандрівка може тривати довше, ніж зазвичай.

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Прикордонний контроль посилили і біля кордону з Німеччиною.

Нагадаємо, два вибухи біля посольства Ізраїлю у Копенгагені – приблизно за 100 метрів від будівлі – сталися вночі одразу після масштабної ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю 1 жовтня. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Вранці стало відомо про масштабну операцію поліції на центральному залізничному вокзалі Копенгагена. Невдовзі після того оголосили, що у потязі затримали двох підозрюваних у причетності до вибухів. Ними виявилися 16-річний і 19-річний юнаки зі Швеції.

У суботу юнакам висунули звинувачення у терористичних діях.

Також поліція з’ясовує, наскільки цей випадок вписується у системну проблему, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.