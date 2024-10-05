Дания усилила пограничный контроль после взрывов возле посольства Израиля

Полиция Копенгагена предупредила, что поездки через Эрессунский мост между Данией и Швецией станут длиннее из-за усиления пограничного контроля.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Полиция Копенгагена сообщила, что усиливает контроль во многих местах, в том числе на Эресснуском мосту между Копенгагеном и шведским Мальме, после инцидента у посольства Израиля, в котором обвиняют юношей из Швеции.

Людей, которые регулярно совершают рабочие и другие поездки из Копенгагена в Мальме, предупредили, что иногда путешествие может длиться дольше, чем обычно.

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Пограничный контроль усилили и у границы с Германией.

Напомним, два взрыва возле посольства Израиля в Копенгагене – примерно в 100 метрах от здания – произошли ночью сразу после масштабной ракетной атаки Ирана против Израиля 1 октября. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром стало известно о масштабной операции полиции на центральном железнодорожном вокзале Копенгагена. Вскоре после того объявили, что в поезде задержали двух подозреваемых в причастности к взрывам. Ими оказались 16-летний и 19-летний юноши из Швеции.

В субботу юношам предъявили обвинения в террористических действиях.

Также полиция выясняет, насколько этот случай вписывается в системную проблему, которая усилилась летом 2024 года – вербовка шведских подростков преступными организациями для различных задач в Копенгагене.