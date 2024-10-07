Міністр оборони Данії в Латвії зустрівся з попередником, який нині служить у резерві

Данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен під час візиту до Латвії, де данські військові перебувають у межах місії НАТО, зустрівся зі своїм попередником Якобом Еллеманном-Єнсеном, що перебуває на службі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ritzau.

Під час відвідування латвійського табору Вальдемар, де із серпня в межах операції НАТО перебувають близько 800 данських солдатів, чинний міністр оборони Данії зустрівся з попередником.

Еллеманн-Єнсен перебуває на навчаннях в Латвії протягом десяти днів як офіцер запасу.

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"Я вважаю вкрай потужним те, що колишній міністр оборони, як-от Якоб, зараз вирішив приєднатися до резервістів і зробити внесок від імені Данії. Я дуже поважаю це", – сказав чинний глава данського Міноборони.

Якоб Еллеманн-Єнсен в минулому служив у данській армії, зокрема близько 25 років тому перебував у складі місії у Боснії і Герцеговині.

На початку 2023 року він узяв пів річний лікарняний через стрес, але незабаром після повернення склав повноваження та пішов з політики.