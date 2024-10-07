Министр обороны Дании в Латвии встретился с предшественником, который сейчас служит в резерве

Датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен во время визита в Латвию, где датские военные находятся в рамках миссии НАТО, встретился со своим предшественником Якобом Эллеманном-Енсеном, который находится на службе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ritzau.

Во время посещения латвийского лагеря Вальдемар, где с августа в рамках операции НАТО находятся около 800 датских солдат, действующий министр обороны Дании встретился с предшественником.

Эллеманн-Йенсен находится на учениях в Латвии в течение десяти дней в качестве офицера запаса.

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"Я считаю крайне мощным то, что бывший министр обороны, например Якоб, сейчас решил присоединиться к резервистам и сделать вклад от имени Дании. Я очень уважаю это", – сказал действующий глава датского Минобороны.

Якоб Эллеманн-Енсен в прошлом служил в датской армии, в частности около 25 лет назад находился в составе миссии в Боснии и Герцеговине.

В начале 2023 года он взял полугодовой больничный из-за стресса, но вскоре после возвращения сложил полномочия и ушел из политики.