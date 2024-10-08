Попытка путча в Германии: "Рейхсбюргеры" хотят вызвать Путина в качестве свидетеля

В Высшем земельном суде во Франкфурте-на-Майне продолжается рассмотрение дела о попытке свержения власти в Германии так называемыми "рейхсбюргерами", которые предложили вызвать Владимира Путина в качестве свидетеля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Во время слушаний во вторник, 8 октября, рассматривались письма, изъятые у одного из самых известных фигурантов дела о "рейхсбюргерах" – дворянина Генриха XIII принца Ройса.

Он в частности писал, что "империя 1918 года не закончилась", имея в виду Германскую империю, существовавшую с середины XIX века и до конца Первой мировой войны.

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В одном из электронных писем Ройса говорилось о том, как можно достичь признания "суверенных государств-членов империи", и что Владимир Путин якобы "проинформирован о моей деятельности".

На это адвокат одного из соответчиков по делу предложил вызвать Путина в качестве свидетеля. Адвокат Ройса согласился и предложил вызвать также экс-президента США Барака Обаму, который "мог бы что-то сказать о вопросах суверенитета Германии", пишет DPA.

В суде зачитали также письмо принца Ройса министру иностранных дел России Сергею Лаврову, где тот просит признать его княжества "первыми составными частями" Германского Рейха, а его самого – "послом" Германского Рейха, а также утверждает, что помощь России в этом плане может привести к "длительному глобальному миру".

Напомним, движение "рейхсбюргеров" не признает образование современной Германии после Второй мировой войны. Несколько его представителей в конце 2022 года были обвинены в подготовке переворота против немецкого правительства.

Дело разделили на несколько судебных процессов – главным образом из-за большого количества обвиняемых. Судебный процесс над девятью лицами в Штутгарте, который начался в конце апреля, сосредоточен на военной составляющей заговора.

Во Франкфурте-на-Майне начался суд над предполагаемыми главарями и самыми известными подозреваемыми. Восемь подсудимых в Мюнхене обвиняют в членстве и создании террористической организации, а также в подготовке государственной измены.