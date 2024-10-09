Президент Латвии считает, что сейчас идет гибридная война у границ страны

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что сейчас идет гибридная война у границ его страны и ее союзников.

Так он прокомментировал масштабную спецоперацию по задержанию нелегальных мигрантов и их перевозчиков, цитирует Delfi, передает "Европейская правда".

Как сообщалось во вторник, 8 октября, на территории Латвии прошла масштабная спецоперация, во время которой были задержаны и возвращены обратно в Беларусь более 40 человек, которые нелегально пересекли границу, а также перевозчики, использовавшие для транспортировки нелегалов микроавтобус, замаскированный под полицейский.

Тогда же задержали двух вероятных организаторов преступления, один из которых – гражданин Беларуси, второй – гражданин Украины.

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В среду, 9 октября, Ринкевичс страны заявил, что ситуация непростая. Он акцентировал, что сейчас государство вводит вспомогательные меры, включая строительство соответствующей инфраструктуры на границе страны.

"Если у нас не будет достаточного количества хорошо оплачиваемых пограничников, сложность ситуации сохранится и будет продолжаться. Однако за действия, принятые во вторник, за принятые решения и их выполнение можно только поблагодарить", – сказал Ринкевичс.

Ринкевичс отметил, что на этот раз преступники использовали "интересные методы" – микроавтобус, раскрашенный в цвета Государственной полиции страны.

По словам президента Латвии, масштабы организованной преступности свидетельствуют, что важен каждый элемент в этой сфере, начиная от забора и заканчивая сотрудничеством пограничной службы и полиции, а также судебной системой и прокуратурой, которые привлекают к ответственности перевозчиков и организаторов.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс, комментируя спецоперацию, заявил, что нелегальная миграция координируется белорусскими должностными лицами.

Как известно, в июле Латвия закончила строительство забора на границе с Беларусью протяженностью почти 145 км. Кроме того, страна усилила контроль на границе за товарами из РФ и Беларуси.

В августе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет препятствовать попасть в ЕС заинтересованным в этом мигрантам, и дал понять, что это его ответ на санкции.