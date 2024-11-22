Туреччина вважає ордери МКС на арешт Нетаньягу і Галанта "надзвичайно важливими"

Туреччина, один з найбільш відвертих критиків дій Ізраїлю в Газі, привітала рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу і його колишнього міністра оборони.

Про це написав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Фідан назвав рішення МКС "надзвичайно важливим кроком" у притягненні до відповідальності ізраїльської влади, "яка вчинила геноцид проти палестинців".

"Ми продовжуватимемо працювати над імплементацією міжнародного права з усіма його інститутами та правилами для покарання за геноцид", – заявив міністр.

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Безпрецедентним кроком у четвер МКС видав ордери на арешт Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галанта, а також військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа за скоєння воєнних злочинів.

Нетаньягу назвав це рішення антисемітським, а звинувачення суду – "абсурдними і неправдивими". Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ордери Міжнародного кримінального суду на арешт топпосадовців Ізраїлю є "обов'язковими до виконання" для країн ЄС.

Читайте статтю "Європравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.