Турция считает ордера МУС на арест Нетаньяху и Галанта "чрезвычайно важными"

Турция, один из самых откровенных критиков действий Израиля в Газе, приветствовала решение Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны.

Об этом написал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в соцсети X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Фидан назвал решение МУС "чрезвычайно важным шагом" в привлечении к ответственности израильской власти, "которая совершила геноцид против палестинцев".

"Мы будем продолжать работать над имплементацией международного права со всеми его институтами и правилами для наказания за геноцид", – заявил министр.

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Беспрецедентным шагом в четверг МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, а также военного руководителя ХАМАС Мохаммеда Дейфа за совершение военных преступлений.

Нетаньяху назвал это решение антисемитским, а обвинения суда – "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ордера Международного уголовного суда на арест топ-чиновников Израиля являются "обязательными к исполнению" для стран ЕС.

Читайте статью "Европравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.