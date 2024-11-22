Лідер італійських ультраправих: Якщо Нетаньягу приїде в Італію, йому будуть раді
Віцепрем’єр Італії та лідер ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні наступного дня після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ізраїльського прем'єра, заявив, що Біньяміну Нетаньягу будуть раді в країні.
Про це повідомило агентство ANSA, пише "Європейська правда".
Сальвіні сказав, що планує найближчим часом зустрітися з членами ізраїльського уряду.
"І якби Нетаньягу приїхав до Італії, йому будуть раді. Воєнні злочинці – це інші (люди)", – сказав Сальвіні.
Він зазначив, що "це неповага" – називати "прем'єр-міністра однієї з небагатьох демократій на Близькому Сході" воєнним злочинцем.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю запросив Нетаньягу до Будапешта, заявивши, що він "оскаржує" вердикт МКС щодо ізраїльського прем'єр-міністра.
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у четвер, що Рим оцінить разом зі своїми союзниками, що робити з рішенням Міжнародного кримінального суду.
Читайте статтю "Європравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.