Лидер итальянских ультраправых: Если Нетаньяху приедет в Италию, ему будут рады

Вице-премьер Италии и лидер ультраправой партии "Лига" Маттео Сальвини на следующий день после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест израильского премьера, заявил, что Биньямину Нетаньяху будут рады в стране.

Об этом сообщило агентство ANSA, пишет "Европейская правда".

Сальвини сказал, что планирует в ближайшее время встретиться с членами израильского правительства.

"И если бы Нетаньяху приехал в Италию, ему будут рады. Военные преступники – это другие (люди)", – сказал Сальвини.

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Он отметил, что "это неуважение" – называть "премьер-министра одной из немногих демократий на Ближнем Востоке" военным преступником.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу пригласил Нетаньяху в Будапешт, заявив, что он "оспаривает" вердикт МУС в отношении израильского премьер-министра.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в четверг, что Рим оценит вместе со своими союзниками, что делать с решением Международного уголовного суда.

Читайте статью "Европравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.