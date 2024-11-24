Депутат "Права и справедливости" случайно опубликовал в соцсети партийную инструкцию

Депутат от польской оппозиционной партии "Право и справедливость" перед воскресным съездом, организованным "ПиС" для объявления поддержки кандидата в президенты в Кракове, случайно опубликовал в соцсети партийную инструкцию.

Об этом сообщило издание Onet, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что на встрече в воскресенье лидер партии Ярослав Качиньский объявит, что "ПиС" поддержит на президентских выборах независимого кандидата, председателя Института национальной памяти Кароля Навроцкого.

Депутат от "Права и справедливости" Ян Мосинский написал в своем Facebook, что "сегодня все дороги ведут в Краков".

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"Это будет не партийная встреча, а гражданское, общественное мероприятие, на котором мы познакомимся с кандидатом на президентских выборах" – говорится в первой части его сообщения.

"Наш кандидат – это независимый кандидат, который строит национальный консенсус, а не левый активист "Гражданской платформы", который не уважает людей с другими взглядами", – добавил Мосинский, говоря о кандидате в президенты от конкуренитов – блока Дональда Туска.

Остальная часть сообщения депутата, скорее всего, не предназначалась для публикации.

"Просим СМИ подчеркнуть, что встреча в Кракове имеет гражданский, социальный характер, и на нее может записаться каждый желающий через офисы депутатов – запись по логистическим и организационным причинам. Это НЕ партийное мероприятие, а Гражданский конгресс!", – говорится в инструкции для политиков „Права и справедливости". Эта часть сообщения депутата была быстро удалена.

Напомним, в субботу, 23 ноября, мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал кандидатом в президенты от "Гражданской платформы" премьер-министра Дональда Туска.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который соревновался с мэром Варшавы за номинацию, призвал всех, кто голосовал за него на праймериз, поддержать Тшасковского.