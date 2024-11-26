Британия сейчас не рассматривает отправку своих военных в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что его страна не рассматривает возможность направления своих военных в Украину в настоящее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Лэмми выступил с таким заявлением после того, как его французский коллега призвал западных союзников не устанавливать "красные линии" в поддержке Украины.

В понедельник газета Le Monde сообщила, что Британия и Франция возобновили обсуждение идеи направления западных военных в Украину после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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Но, выступая перед газетами La Repubblica, Le Monde и Die Welt на встрече министров иностранных дел G7 в Италии, Дэвид Лэмми сказал, что Британия сохранит свое "давнее обязательство" держать войска вне "театра боевых действий".

"Мы четко заявляем, что мы готовы и продолжаем поддерживать украинцев, в частности, в обучении, но мы придерживаемся давней позиции, что мы не вводим британские войска на театр боевых действий", – сказал главный дипломат Британии.

"Это, безусловно, позиция Великобритании, и она остается такой и сейчас", – добавил он.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью ВВС в эти выходные заявил, что не исключает отправки войск в Украину, если это будет необходимо, повторив предыдущие комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона ранее в этом году.

Италия не будет отправлять своих солдат воевать в Украину, заявил 25 ноября министр иностранных дел страны Антонио Таяни.