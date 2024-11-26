Франція обіцяє арештувати Нетаньягу за ордером МКС, якщо він приїде

Французький прем'єр-міністр Мішель Барньє заявив, що Франція "виконає свої зобов'язання" у зв'язку з ордером Міжнародного кримінального суду на арешт глави ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу, якому інкримінують воєнні злочини в секторі Гази.

Слова Барньє наводить телеканал BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави уряду Франції, країна "суворо дотримуватиметься" своїх зобов'язань.

"МКС діє незалежно", тож "не нам коментувати це рішення", додав Барньє, звертаючись до депутатів Національної асамблеї Франції.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше також говорив, що Париж буде застосовувати міжнародне право у разі приїзду прем’єра Ізраїлю, але він визнав, що наразі це "гіпотетичне питання".

21 листопада МКС видав ордери на арешт Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта "за злочини проти людяності та воєнні злочини", скоєні за час кампанії у секторі Гази.

Нетаньягу назвав це рішення антисемітським, а звинувачення суду – "абсурдними і неправдивими". Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.