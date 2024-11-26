Франция обещает арестовать Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет

Французский премьер-министр Мишель Барнье заявил, что Франция "выполнит свои обязательства" в связи с ордером Международного уголовного суда на арест главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, которому инкриминируют военные преступления в секторе Газа.

Слова Барнье приводит телеканал BFMTV, сообщает "Европейская правда".

По словам главы правительства Франции, страна "строго придерживаться" своих обязательств.

"МУС действует независимо", поэтому „не нам комментировать это решение", добавил Барнье, обращаясь к депутатам Национальной ассамблеи Франции.

Реклама:

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее также говорил, что Париж будет применять международное право в случае приезда премьера Израиля, но он признал, что пока это "гипотетический вопрос".

21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта "за преступления против человечности и военные преступления", совершенные во время кампании в секторе Газа.

Нетаньяху назвал это решение антисемитским, а обвинения суда – "абсурдными и ложными". Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.