ЗМІ показали, як вислані російські дипломати вимітаються з консульства у Познані

З будівлі російського консульства в Познані триває виселення працівників і дипломатів – Польща наказала закрити диппредставництво до кінця осені.

За процесом виселення спостерігали журналісти польської радіостанції RMF FM.

Дипломати залишають приміщення після того, як Міністерство закордонних справ Польщі відкликало дозвіл на роботу установи через війну Росії проти України та гібридні дії проти країн Європейського Союзу.

У четвер перед будівлею консульства стояв автобус і два мікроавтобуси. У них були запаковані валізи, запечатані картонні коробки, велосипеди, газонокосарки і навіть декоративні бра.

Реклама:

Співробітники консульства демонтували обладнання для відеоспостереження на вході до приміщення. Видно лише порожні корпуси від камер. Напередодні з паркану зникла інформаційна дошка.

фото RMF FM

Ворота установи наразі зачинені, а познанська поліція стежить за безпекою перед ними.

Речник Великопольської поліції Анджей Боровяк повідомив, що правоохоронці, згідно з домовленістю з Міністерством закордонних справ, охоронятимуть будівлю на вулиці Буковській до понеділка. Консульство припиняє свою роботу 30 листопада, контракт закінчується 1 грудня.

"Однак ми будемо присутні там до понеділка, а також забезпечимо охорону пікетів, які заплановані перед будівлею", – сказав він.

фото PAP

Генеральне консульство в Познані було одним з чотирьох російських дипломатичних представництв у Польщі.

Нагадаємо, у жовтні Польща оголосила про закриття російського консульства в місті Познань через те, що Росія веде гібридну війну і здійснює спроби диверсій на польській території.

Речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва відповість на цей крок.

Україна зацікавлена в отриманні від Польщі будинку генконсульства РФ у Познані та вже направила запит про це польській стороні.

Тим часом більшість опитаних поляків вважають, що Польща повинна прогнати з країни посла Росії.