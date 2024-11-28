СМИ показали, как высланные российские дипломаты выметаются из консульства в Познани

Из здания российского генерального консульства в Познани продолжается выселение сотрудников и дипломатов – Польша приказала закрыть диппредставительство до конца осени.

За процессом выселения наблюдали журналисты польской радиостанции RMF FM.

Дипломаты покидают помещение генконсульства РФ после того, как Министерство иностранных дел Польши отозвало разрешение на работу учреждения из-за войны России против Украины и гибридных действий против стран Европейского Союза.

В четверг перед зданием консульства стоял автобус и два микроавтобуса. В них были упакованы чемоданы, запечатанные картонные коробки, велосипеды, газонокосилки и даже декоративные бра.

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Сотрудники консульства демонтировали оборудование для видеонаблюдения на входе в помещение. Видны лишь пустые корпуса от камер. Накануне с забора исчезла информационная доска.

фото RMF FM

Ворота учреждения пока закрыты, а познанская полиция следит за безопасностью перед ними.

Представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк сообщил, что правоохранители, согласно договоренности с Министерством иностранных дел, будут охранять здание на улице Буковской до понедельника. Консульство прекращает свою работу 30 ноября, контракт заканчивается 1 декабря.

"Однако мы будем находиться там до понедельника, а также обеспечим охрану пикетов, которые запланированы перед зданием", – сказал он.

фото PAP

Генеральное консульство в Познани было одним из четырех российских дипломатических представительств в Польше.

Напомним, в октябре Польша объявила о закрытии российского консульства в городе Познань из-за того, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва ответит на этот шаг.

Украина заинтересована в получении от Польши здания генконсульства РФ в Познани и уже направила запрос об этом польской стороне.

Между тем большинство опрошенных поляков считают, что Польша должна выгнать из страны посла России.