Выборы в Молдове: "заминирован" мост, по которому едут голосовать из Приднестровья

В полицию Молдовы, где сейчас проходит второй тур президентских выборов, поступило сообщение о заминировании моста, по которому значительное количество избирателей из непризнанного Приднестровья едет голосовать на подконтрольные Кишиневу территории.

Об этом сообщил молдавский телеканал TV8, пишет "Европейская правда".

Движение приостановили на мосту, который соединяет приднестровскую Рыбницу и Резину на правом берегу Днестра. Правоохранительные органы квалифицируют произошедшее как провокацию, направленную против государственных учреждений.

"Мы квалифицируем произошедшее как вызов государственным институтам, которые сейчас обвиняют в ограничении передвижения граждан для реализации своего избирательного права. Мы призываем тех, кто намеренно бросает вызов государственным институтам, воздерживаться от подобных жестов и обеспечить корректное проведение голосования избирателей и избежание расходования ресурсов (на подобные вызовы. – Ред.)", – заявили в полиции.

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В полиции отметили, что вынуждены приостановить движение, чтобы проверить сообщения согласно протоколам.

Ранее днем молдавская полиция уже приостанавливала движение на мосту между Рыбницей и Резиной. Это сделали после обнаружения подозрительной коробки у одного из граждан, который отказался ее открыть по требованию правоохранителей. Через более чем два часа движение по мосту восстановили.

Также в ЦИК Молдовы информировали, что на два участка в Варнице, где голосуют граждане, проживающие в приднестровском регионе, поступали сообщения о "минировании".

А МИД Молдовы сообщал о фейковом "минировании" четырех участков в Германии и Британии.

Власти Молдовы ранее предупредили страны Европы о таком возможном развитии событий. В частности, что Россия попытается сорвать голосование молдавских эмигрантов на зарубежных избирательных участках.

Заметим, данные молдавской ЦИК показывают, что явка во втором туре выборов президента выше явки в первом туре. В частности, она особенно высока как среди избирателей столицы Кишинева, так и среди избирателей диаспоры.

В воскресенье власти Молдовы также заявили о массированном вмешательстве России во второй тур президентских выборов.