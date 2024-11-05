Генсек НАТО відвідає саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті, зустрінеться з Орбаном

Генсек НАТО Марк Рютте 7 листопада відвідає саміт Європейської політичної спільноти у Будапешті, який раніше низка країн хотіли бойкотувати.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили у пресслужбі НАТО.

Запланована зустріч Рютте з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Генсек Рютте також візьме участь у засіданні Європейської політичної спільноти", – повідомили у НАТО.

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Варто зазначити, що у перші тижні після вступу на посаду новий генсек відвідує країни-члени Альянсу. Зокрема, напередодні Рютте відвідав Берлін, а сьогодні – Рим.

Саміт Європейської політичної спільноти, як повідомлялось, відбудеться 7-8 листопада у Будапешті.

ЗМІ раніше писали, що прем'єр Угорщини хотів запросити на листопадовий "євросаміт" колишнього президента США Дональда Трампа, причому це станеться вже після виборів у Штатах.

Більшість європейських держав все ж вирішили взяти участь у дводенному саміті Європейської політичної спільноти, хоча раніше були пропозиції його бойкотувати через скандальні зовнішньополітичні витівки Віктора Орбана.

За словами урядовців і дипломатів низки європейських країн, лише країни Балтії та деякі країни Північної Європи можуть бойкотувати саміт ЄПС в Угорщині, який також збігатиметься із самітом ЄС.