Генсек НАТО посетит саммит Европейского политического сообщества в Будапеште, встретится с Орбаном

Генсек НАТО Марк Рютте 7 ноября посетит саммит Европейского политического сообщества в Будапеште, который ранее ряд стран хотели бойкотировать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в пресс-службе НАТО.

Запланирована встреча Рютте с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Генсек Рютте также примет участие в заседании Европейского политического сообщества", – сообщили в НАТО.

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Стоит отметить, что в первые недели после вступления в должность новый генсек посещает страны-члены Альянса. В частности, накануне Рютте посетил Берлин, а сегодня – Рим.

Саммит Европейского политического сообщества, как сообщалось, состоится 7-8 ноября в Будапеште.

СМИ ранее писали, что премьер Венгрии хотел пригласить на ноябрьский евросаммит бывшего президента США Дональда Трампа, причем это произойдет уже после выборов в Штатах.

Большинство европейских государств все же решили принять участие в двухдневном саммите Европейского политического сообщества, хотя ранее были предложения его бойкотировать из-за скандальных внешнеполитических выходок Виктора Орбана.

По словам чиновников и дипломатов ряда европейских стран, только страны Балтии и некоторые страны Северной Европы могут бойкотировать саммит ЕПС в Венгрии, который также будет совпадать с саммитом ЕС.