Большинство немцев поддерживают Писториуса, а не Шольца как кандидата СДПГ на должность канцлера

Олаф Шольц хочет снова баллотироваться как главный кандидат от своей Социал-демократической партии на досрочных выборах – однако, по мнению большинства жителей Германии, министр обороны Борис Писториус имел бы больше шансов как главный кандидат.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения Forsa по заказу RTL/ntv, пишет "Европейская правда".

57% респондентов высказались в пользу Писториуса как кандидата в канцлеры от СДПГ, тогда как сам канцлер получил лишь 13% поддержки.

Согласно опросу, среди сторонников социал-демократов 58% поддерживают Писториуса, тогда как 30% – Шольца.

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Во время исследования был опрошен 1 181 человек в Германии. Погрешность составляет 3 процентных пункта.

В начале года сообщалось, что почти две трети немцев хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц покинул пост, а его место занял нынешний министр обороны Борис Писториус.

Сейчас Социал-демократическая партия планирует оставлять Олафа Шольца своим кандидатом на выборах.

Напомним, Германия оказалась на пороге досрочных парламентских выборов после того, как вечером 6 ноября партии правящей коалиции окончательно рассорились из-за разногласий относительно экономического курса.

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