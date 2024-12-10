ЕС предоставит Молдове оборудование для перехвата беспилотников

Молдова получит от Европейского Союза оборудование для перехвата беспилотников.

Об этом заявил посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире программы Radio Moldova, передает "Европейская правда".

Как отметил Мажейкс, Молдова получит от ЕС оборудование для перехвата беспилотников. В то же время, по его словам, для предоставления оборудования требуется время.

Он не смог назвать конкретную дату, но отметил, что оборудование поступит не ранее 2025 года.

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В этом контексте он упомянул о поддержке, которую ЕС оказывает Вооруженным силам Молдовы в течение последних трех лет в виде нелетального оборудования.

"Если это оборудование поступит в Республику Молдова, то это поможет предотвратить ситуации, когда беспилотники из-за рубежа проникают на территорию Республики Молдова", – акцентировал Мажейкс.

Напомним, 10 ноября в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах. Впоследствии на окраине села Кошерница молдовские правоохранители обнаружили третий дрон, а 19 ноября еще один беспилотник обнаружили на севере Кишинева.

О найденных обломках дронов молдовская сторона также сообщала 3 декабря.

А 9 декабря министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что сейчас страна остается уязвимой перед инцидентами, связанными с нарушением воздушного пространства российскими дронами.