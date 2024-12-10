США объявили о предоставлении $20 млрд в пользу Украины за счет росактивов

Министерство финансов США во вторник, 10 декабря, объявило о выделении 20 млрд долларов в пользу Украины в рамках инициативы "Группы семи" по использованию замороженных российских активов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина США.

Американский министр финансов Джанет Йеллен отметила, что средства для помощи Украине обеспечены за счет избыточных поступлений от использования обездвиженных активов России.

Это часть плана "Группы семи" по предоставлению Украине 50 миллиардов евро за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет налога со сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов.

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Средства США Украина получит не напрямую: их перечислили в фонд Всемирного банка "Содействие привлечению ресурсов для инвестиций в укрепление финансового посредничества в Украине" (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

"50 миллиардов долларов, которые "Группа семи" коллективно предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее отважного сопротивления", – подчеркнула Йеллен.

В рамках плана G7 каждое государство берет на себя различные обязательства по обеспечению кредита для Украины. Европейский Союз, например, предоставит макрофинансовой помощи на 18,1 млрд евро за счет замороженных росактивов.

В ЕС объясняли, что средства будут предоставляться равными траншами ежемесячно в 2025 году и могут быть использованы и на оборонные цели.

Больше о механизме использования росактивов "Группы семи" читайте в материале "ЕвроПравды".