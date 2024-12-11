У Литві наразі не планують припиняти розгляд заяв про надання притулку сирійцям

Голова Департаменту міграції Литви Евеліна Гудзінскайте заявила, що країна наразі не має підстав для вирішення питання щодо призупинення розгляду заяв про надання притулку сирійцям.

Про це вона розповіла в коментарі литовському мовнику LRT, передає "Європейська правда".

Після того, як низка західних країн повідомили, що вони призупиняють розгляд усіх заяв про надання притулку сирійцям і розглядають можливість депортації біженців назад до Сирії, Гудзінскайте заявила, що в Литві наразі немає підстав для вирішення цього питання.

"На відміну від більшості країн Європи, де сирійці складають більшість шукачів притулку, Литва наразі має лише одне прохання про надання притулку від сирійця. Для нас це зараз не є проблемою", – проінформувала вона.

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За її словами, якби кількість таких прохань зростала – країна б спостерігала за ситуацією в Сирії.

"Але поки що, як ви бачите, немає необхідності призупиняти розгляд заяв", – акцентувала вона.

Голова Департаменту міграції Литви зазначила, що більшість сирійців, які мають посвідку на проживання, лише зареєстровані в Литві, але фактично проживають в інших країнах Європи.

"Загалом, менше 300 сирійців у Литві мають статус біженця або додаткового захисту, а загалом майже 400 сирійців мають дозвіл на проживання. [...] У нас є інформація, що багато з них насправді живуть в інших країнах Європи і повертаються сюди лише для того, щоб продовжити дозвіл на проживання", – проінформувала вона.

За словами Гудзінскайте, сирійці, які проживають у Литві, можуть бути депортовані назад до Сирії лише тоді, коли для них буде безпечно повертатися до своєї країни.

"Зараз ситуація в Сирії дуже нестабільна. Ми повинні побачити, який режим встановиться, чи дійсно новий уряд прагне до миру, чи все ще існуватимуть групи, які зазнаватимуть переслідувань", – зауважила вона.

Відтак, за словами Гудзінскайте, якщо в Сирії буде встановлено мир і буде безпечно повертатися – країна зможе переоцінити надані притулки.

Нагадаємо, повстанці в Сирії 8 грудня заявили, що взяли під контроль столицю Дамаск, сигналізуючи про кінець понад двох десятиліть правління Асада. Асад, наскільки відомо, перебуває у Москві.

Після цього про призупинення розгляду заяв сирійських біженців оголосили Австрія, Німеччина, а також Данія, Норвегія, Греція, Швеція, Швейцарія та Нідерланди.

Напередодні ще дві країни оголосили про подібне рішення: Італія та Хорватія.