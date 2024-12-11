В Литве пока не планируют прекращать рассмотрение заявлений о предоставлении убежища сирийцам

Глава Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте заявила, что страна пока не имеет оснований для решения вопроса о приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении убежища сирийцам.

Об этом она рассказала в комментарии литовскому вещателю LRT, передает "Европейская правда".

После того, как ряд западных стран сообщили, что они приостанавливают рассмотрение всех заявлений о предоставлении убежища сирийцам и рассматривают возможность депортации беженцев обратно в Сирию, Гудзинскайте заявила, что в Литве пока нет оснований для решения этого вопроса.

"В отличие от большинства стран Европы, где сирийцы составляют большинство искателей убежища, Литва пока имеет только одну просьбу о предоставлении убежища от сирийца. Для нас это сейчас не является проблемой", – проинформировала она.

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По ее словам, если бы количество таких просьб росло – страна бы наблюдала за ситуацией в Сирии.

"Но пока, как вы видите, нет необходимости приостанавливать рассмотрение заявлений", – акцентировала она.

Глава Департамента миграции Литвы отметила, что большинство сирийцев, которые имеют вид на жительство, только зарегистрированы в Литве, но фактически проживают в других странах Европы.

"В общем, менее 300 сирийцев в Литве имеют статус беженца или дополнительной защиты, а всего почти 400 сирийцев имеют вид на жительство. [...] У нас есть информация, что многие из них на самом деле живут в других странах Европы и возвращаются сюда только для того, чтобы продлить вид на жительство", – проинформировала она.

По словам Гудзинскайте, сирийцы, проживающие в Литве, могут быть депортированы обратно в Сирию только тогда, когда для них будет безопасно возвращаться в свою страну.

"Сейчас ситуация в Сирии очень нестабильна. Мы должны увидеть, какой режим установится, действительно ли новое правительство стремится к миру, или все еще будут существовать группы, которые будут подвергаться преследованиям", – отметила она.

Поэтому, по словам Гудзинскайте, если в Сирии будет установлен мир и будет безопасно возвращаться – страна сможет переоценить предоставленные убежища.

Напомним, повстанцы в Сирии 8 декабря заявили, что взяли под контроль столицу Дамаск, сигнализируя о конце более двух десятилетий правления Асада. Асад, насколько известно, находится в Москве.

После этого о приостановлении рассмотрения заявлений сирийских беженцев объявили Австрия, Германия, а также Дания, Норвегия, Греция, Швеция, Швейцария и Нидерланды.

Накануне еще две страны объявили о подобном решении: Италия и Хорватия.