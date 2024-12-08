Трамп: "Украина и Зеленский" хотят соглашения для прекращения войны

Избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Будущий президент США на фоне объявления сирийскими повстанцами столицы Дамаска "свободной" от режима заявил, что Башара Асада "больше нет" и он сбежал из своей страны. А Россия, по словам Трампа, больше не заинтересована в защите своего сирийского союзника.

"России вообще не было смысла там (в Сирии. – Ред.) быть. Они потеряли всякий интерес к Сирии из-за Украины, где около 600 тысяч российских солдат лежат ранеными или убитыми в войне, которая никогда не должна была начаться и может продолжаться вечно", – написал Трамп.

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Он добавил, что Россия и Иран сейчас находятся в ослабленном состоянии, одна – из-за Украины и плохой экономики, а другой – из-за Израиля и его военных успехов.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских. Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры", – заявил Трамп.

Он отметил, что "хорошо знает Владимира" и настало "его время действовать". Трамп добавил, что Китай также может помочь и "мир ждет" этого.

Президент Владимир Зеленский в Париже 7 декабря провел встречу с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом. После встречи он отметил, что "мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо".

Встреча Зеленского, Макрона и Трампа длилась около 35 минут.