У Німеччині пояснили, чому Шольца не було на відкритті відновленого Нотр-Даму

На церемонію відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері був запрошений президент, а не канцлер Німеччини.

Про це йдеться у публікації Bild, пише "Європейська правда".

Видання наголошує, що найбільшим сюрпризом з нагоди відкриття відновленого собору Нотр-Дам у Парижі стала тристороння зустріч за участю президентів України, Франції та новообраного президента США.

Водночас видання звертає увагу на те, що німецького канцлера не було на цій зустрічі – як і на церемонії відкриття собору з нагоди його відновлення.

Реклама:

Справа в тому, що в офіційний список запрошених на відкриття Нотр-Даму увійшли лише глави держав на особисте запрошення Макрона.

Тому там можна було побачити британського престолонаслідника, принца Вільяма від імені його батька короля Чарльза, але не прем’єр-міністра Кіра Стармера. Від Німеччини взяв участь федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Були також винятки. Від імені президента США Джо Байдена прибула його дружина Джил. Крім того, друге запрошення було надіслано новообраному президенту США Дональду Трампу. Ще один виняток – з Італії приїхав не лише президент Серджо Маттарелла, а й прем’єрка Джорджія Мелоні, яка є затятою католичкою.

За інформацією видання, між офісом німецького канцлера та офісом президента не було жодних дискусій щодо того, чи поїде Шольц до Парижа замість Штайнмаєра, хоча у графіку канцлера не було жодних подій на суботу. Зрештою, Штайнмаєр був запрошений особисто не в останню чергу тому, що відкриття Нотр-Даму є престижною подією.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Парижі 7 грудня провів зустріч з Макроном та Трампом. Після зустрічі він зазначив, що "ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо".

Зустріч Зеленського, Макрона і Трампа тривала близько 35 хвилин.

Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни.