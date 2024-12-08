В Германии объяснили, почему Шольца не было на открытии восстановленного Нотр-Дама

На церемонию открытия восстановленного Собора Парижской Богоматери был приглашен президент, а не канцлер Германии.

Об этом говорится в публикации Bild, пишет "Европейская правда".

Издание отмечает, что самым большим сюрпризом по случаю открытия восстановленного собора Нотр-Дам в Париже стала трехсторонняя встреча с участием президентов Украины, Франции и новоизбранного президента США.

В то же время издание обращает внимание на то, что немецкого канцлера не было на этой встрече – как и на церемонии открытия собора по случаю его восстановления.

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Дело в том, что в официальный список приглашенных на открытие Нотр-Дама вошли только главы государств по личному приглашению Макрона.

Поэтому там можно было увидеть британского престолонаследника, принца Уильяма от имени его отца короля Чарльза, но не премьер-министра Кира Стармера. От Германии принял участие федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

Были также исключения. От имени президента США Джо Байдена прибыла его жена Джил. Кроме того, второе приглашение было направлено новоизбранному президенту США Дональду Трампу. Еще одно исключение – из Италии приехал не только президент Серджо Маттарелла, но и премьер Джорджия Мелони, которая является ярой католичкой.

По информации издания, между офисом немецкого канцлера и офисом президента не было никаких дискуссий относительно того, поедет ли Шольц в Париж вместо Штайнмайера, хотя в графике канцлера не было никаких событий на субботу. В конце концов, Штайнмайер был приглашен лично не в последнюю очередь потому, что открытие Нотр-Дама является престижным событием.

Напомним, президент Владимир Зеленский в Париже 7 декабря провел встречу с Макроном и Трампом. После встречи он отметил, что "мы все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливо".

Встреча Зеленского, Макрона и Трампа длилась около 35 минут.

Трамп после встречи с Владимиром Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.