В Германии растет рейтинг ультраправых "друзей Путина"

За полтора месяца до досрочных выборов в Германии наибольший рост рейтингов демонстрирует правопопулистская "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Таковы данные опроса Polit Barometer немецкого вещателя ZDF, передает "Европейская правда".

Первую позицию в рейтинге удерживает консервативный Христианско-демократический союз, за который готовы отдать голоса 30% опрошенных. Это на один процентный пункт меньше, чем во время предыдущего опроса ZDF.

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Неизменна и вторая строчка рейтинга – на ней находится антииммигрантская и пророссийская "Альтернатива для Германии" с 21%. Это сразу на 2 пункта больше, чем в предыдущем опросе. Политсила продемонстрировала наибольший рост рейтингов среди всех партий.

На третьем месте находятся "Зеленые" с 15% поддержки, их рейтинг вырос на один пункт.

Далее идет Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца, за которую готовы голосовать 14% респондентов. Рейтинг социал-демократов снизился на один пункт.

Свободная демократическая партия и "Левые" набирают по 4% и таким образом не попадают в Бундестаг. Столько же набирает ультралевый Альянс Сары Вагенкнехт, который впервые будет участвовать в федеральных выборах, но демонстрировал высокие результаты на выборах в восточных землях осенью прошлого года.

Напомним, опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка миллиардером Илоном Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

Илон Маск публично утверждает, что "только "АдГ" может спасти Германию".

Канцлер Германии Олаф Шольц обеспокоен поддержкой Маском "Альтернативы для Германии" за несколько недель до внеочередных выборов.

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