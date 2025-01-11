Глава Института нацпамяти Польши ничего не знает о "прорыве" с эксгумациями в Украине

Глава Институт нацпамяти Польши и кандидат в президенты Кароль Навроцкий прокомментировал объявление премьера Дональда Туска о "прорыве" в деле эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он говорил в эфире RMF 24.

Навроцкий, возглавляющий Институт национальной памяти Польши, заявил, что "сегодня мы не можем говорить о прорыве".

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"Мы уже пережили много таких прорывов, или скорее деклараций о таких прорывах. Один из них анонсировал глава польской дипломатии Радослав Сикорский. Этого не произошло. Я не знаю, что премьер-министр считает прорывом", – сказал Навроцкий, кандидат в президенты, которого поддерживает оппозиционная партия „Право и справедливость".

"Мы говорим о 1 500 селах, которые исчезли с карты, о 120 тысячах жертв, поэтому прорывом было бы начать эксгумацию. Как Институт нацпамяти мы готовы выполнять свои обязанности. Является ли это успехом? Мы этого еще не знаем. Пока нет решения, мы не знаем, о чем конкретно говорит премьер-министр", – сказал Навроцкий.

10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, но он не стал приводить детали.

Комментируя заявление Туска, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций.