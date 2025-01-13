Експрем'єр Канади закликав Трампа "отямитися" на тлі його нещодавніх заяв

Колишній канадський прем'єр-міністр Жан Кретьєн відреагував на слова обраного американського президента Дональда Трампа щодо Канади "як 51-го штату" та заявив, що місцеві жителі цінують свою незалежність і люблять свою країну, і їх не переконають погрози та образи.

Його слова цитує агентство AP, передає "Європейська правда".

Зазіхання Трампа на Канаду викликали засудження з боку колишнього прем'єра, який закликав нового американського лідера "схаменутися".

Кретьєн заявив, що Канада ніколи не погодиться стати частиною Сполучених Штатів. Він наголосив, що висловлювання Трампа є "абсолютно неприйнятними образами і безпрецедентними погрозами" канадському суверенітету.

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"Дональду Трампу, від одного дідуся до іншого, схаменіться! Що могло змусити вас думати, що канадці коли-небудь відмовляться від найкращої країни у світі – а ми, без сумніву, є саме такою, – щоб приєднатися до Сполучених Штатів?" – наголосив він.

Експрем’єр Канади заявив, що якщо Трамп думає, що "погрозами та образами завоює" країну – то він нічого не знає про Канаду.

"Ми можемо виглядати легкими на підйом, м'якими в спілкуванні. Але не помиліться, у нас є хребет і твердість", – запевнив Кретьєн.

Нагадаємо, Трамп пригрозив запровадити 25-відсоткові тарифи на канадські товари і звинуватив Оттаву у нездатності вирішити питання торгівлі та імміграції.

Переговори Трюдо й Трампа на тлі цих погроз позначилися неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США". Зокрема, 8 січня Трамп опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.

9 січня ЗМІ інформували, що уряд Канади розглядає можливість запровадження тарифів на широкий спектр товарів американського виробництва, якщо Трамп втілить свою погрозу обкласти 25-відсотковим митом канадський імпорт.

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