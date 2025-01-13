Экс-премьер Канады призвал Трампа "опомниться" на фоне его недавних заявлений

Бывший канадский премьер-министр Жан Кретьен отреагировал на слова избранного американского президента Дональда Трампа относительно Канады "как 51-го штата" и заявил, что местные жители ценят свою независимость и любят свою страну, и их не переубедят угрозы и оскорбления.

Его слова цитирует агентство AP, передает "Европейская правда".

Посягательства Трампа на Канаду вызвали осуждение со стороны бывшего премьера, который призвал нового американского лидера "опомниться".

Кретьен заявил, что Канада никогда не согласится стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что высказывания Трампа являются "абсолютно неприемлемыми оскорблениями и беспрецедентными угрозами" канадскому суверенитету.

Реклама:

"Дональду Трампу, от одного деда другому, опомнитесь! Что могло заставить вас думать, что канадцы когда-нибудь откажутся от лучшей страны в мире – а мы, без сомнения, являемся именно такой, – чтобы присоединиться к Соединенным Штатам?" – подчеркнул он.

Экс-премьер Канады заявил, что если Трамп думает, что "угрозами и оскорблениями завоюет" страну – то он ничего не знает о Канаде.

"Мы можем выглядеть легкими на подъем, мягкими в общении. Но не ошибитесь, у нас есть хребет и твердость", – заверил Кретьен.

Напомним, Трамп пригрозил ввести 25-процентные тарифы на канадские товары и обвинил Оттаву в неспособности решить вопрос торговли и иммиграции.

Переговоры Трюдо и Трампа на фоне этих угроз обозначились неоднократными шутками Трампа о Канаде как "51-м штате США". В частности, 8 января Трамп опубликовал карты, на которых Канада изображена как часть США.

9 января СМИ информировали, что правительство Канады рассматривает возможность введения тарифов на широкий спектр товаров американского производства, если Трамп воплотит свою угрозу обложить 25-процентной пошлиной канадский импорт.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Сделать Америку еще больше. Почему "атака" на Канаду и Гренландию – не шутка, а стратегия Трампа.