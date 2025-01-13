Обеспокоенный "геноцидом" в Газе человек швырнул фекалии в канцелярию Шольца

Сириец бросил камень и фекалии в официальную резиденцию канцлера Германии Олафа Шольца – за два дня до того тот же человек устраивал дебош у здания Министерства внутренних дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По информации издания, мужчина появился у ворот федеральной канцелярии около 11.45 утра в воскресенье. После того как он поздоровался с работниками, он бросил сумку с камнем и фекалиями в фасад здания охраны. В результате от стены откололся кусок.

Сотрудники федеральной полиции задержали сирийца и передали его берлинской полиции. Сейчас подозреваемого отпустили, а против него ведется следствие по факту повреждения имущества.

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Пресс-секретарь берлинской полиции подтвердил изданию, что дебоширом был тот же человек, который в пятницу вечером уже повредил камнем окно у ворот Министерства внутренних дел.

Согласно информации, 48-летний сириец появился на проходной Министерства внутренних дел около 21:15 и потребовал разговора с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Он хотел пожаловаться на ситуацию в Газе. Говорят, что он буквально говорил о "геноциде" в секторе Газы.

После того как офицеры на воротах прогнали его, мужчина схватил камень и повредил оконное стекло. Сотрудники федеральной полиции задержали его и передали берлинской полиции. После выяснения его личных данных подозреваемого отпустили.

Ранее "ЕП" сообщала, что большинство граждан Германии выступают против экспорта оружия в Израиль на фоне обеспокоенности нарушением гуманитарного права в секторе Газа.

Осенью Германия блокировала продажу оружия Израилю из-за опасений относительно атак на гражданских.

Поставка оружия в Израиль поставила главу МИД Германии перед "дилеммой" на фоне опасений по поводу нарушения международного права.