У Німеччині відкрили справу через флаєри ультраправих, схожі на квитки на літак для мігрантів

Німецька поліція розпочала розслідування після того, як ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" розповсюдила листівки, схожі на квитки на літак для депортації, адресовані "нелегальним мігрантам".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Люди з іммігрантських громад у південно-західному місті Карлсруе знайшли листівки у своїх поштових скриньках, хоча не одразу було зрозуміло, чи були вони безпосередньо спрямовані на них.

Кримінальна поліція Карлсруе заявила у вівторок, що розпочала розслідування проти "невідомих осіб за підозрою в розпалюванні расової ненависті".

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У листівках "АдН", зроблених під квитки на літак, пасажир вказаний як "нелегальний іммігрант".

Представник поліції повідомив, що була подана скарга на листівку, яка містила логотип "АдН", QR-код, що веде на сайт місцевого осередку партії, і передбачуваний пункт призначення – "безпечна країна походження". Нижче був слоган: "Тільки реміграція все ще може врятувати Німеччину".

Політик "зелених" Беате Хофт з Еттлінгену, що на південь від Карлсруе, опублікувала повідомлення про листівку у своєму акаунті в Instagram з підписом: "Люди з мігрантського середовища в регіоні Карлсруе знайшли це у своїх поштових скриньках", додавши хештеги "Ні "АдН", "Захистимо демократію" і "Обережно, початок". Вона повідомила, що перебуває в контакті з однією постраждалою родиною.

Мер Карлсруе, соціал-демократ Франк Ментруп, звинуватив "АдН" у розпалюванні "страху" серед громад, які вже відчувають занепокоєння через поширення ультраправих настроїв у Німеччині.

Депутат від "АдН" Марк Бернхард з Карлсруе повідомив громадському мовнику SWR, що було надруковано 30 000 таких листівок, які розповсюджувалися на передвиборчих стендах, а також розкидалися по поштових скриньках мешканців. Він заперечив, що мішенню були люди з "іноземними іменами".

Нагадаємо, під час земельних виборів цієї осені "АдН" у Бранденбурзі опинилась під розслідуванням за створену ШІ пісню із закликом до депортацій.

У передвиборчій програмі "Альтернатива для Німеччини" пропонує вихід країни з ЄС, Паризької кліматичної угоди та валюти євро. Нещодавно її лідерка заявила, що хоче запустити заморожений російський газопровід "Північний потік".

Партію відкрито підтримує американський мільярдер Ілон Маск.