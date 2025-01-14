В Германии открыли дело из-за флаеров ультраправых, похожих на билеты на самолет для мигрантов

Немецкая полиция начала расследование после того, как ультраправая партия "Альтернатива для Германии" распространила листовки, похожие на билеты на самолет для депортации, адресованные "нелегальным мигрантам".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Люди из иммигрантских общин в юго-западном городе Карлсруэ нашли листовки в своих почтовых ящиках, хотя не сразу было понятно, были ли они непосредственно направлены на них.

Уголовная полиция Карлсруэ заявила во вторник, что начала расследование против "неизвестных лиц по подозрению в разжигании расовой ненависти".

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В листовках "АдН", сделанных под билеты на самолет, пассажир указан как "нелегальный иммигрант".

Представитель полиции сообщил, что была подана жалоба на листовку, которая содержала логотип "АдН", QR-код, ведущий на сайт местной ячейки партии, и предполагаемый пункт назначения – "безопасная страна происхождения". Ниже был слоган: "Только ремиграция все еще может спасти Германию".

Политик "зеленых" Беате Хофт из Эттлингену, что к югу от Карлсруэ, опубликовала сообщение о листовке в своем аккаунте в Instagram с подписью: "Люди из мигрантской среды в регионе Карлсруэ нашли это в своих почтовых ящиках", добавив хэштеги „Нет "АдН", "Защитим демократию" и "Осторожно, начало". Она сообщила, что находится в контакте с одной пострадавшей семьей.

Мэр Карлсруэ, социал-демократ Франк Ментруп, обвинил "АдН" в разжигании "страха" среди общин, которые уже испытывают беспокойство из-за распространения ультраправых настроений в Германии.

Депутат от "АдГ" Марк Бернхард из Карлсруэ сообщил общественному вещателю SWR, что было напечатано 30 000 таких листовок, которые распространялись на предвыборных стендах, а также разбрасывались по почтовым ящикам жителей. Он отрицает, что мишенью были люди с "иностранными именами".

Напомним, во время земельных выборов этой осенью "АдН" в Бранденбурге оказалась под расследованием за созданную ИИ песню с призывом к депортации.

В предвыборной программе "Альтернатива для Германии" предлагает выход страны из ЕС, Парижского климатического соглашения и валюты евро. Недавно ее лидер заявила, что хочет запустить замороженный российский газопровод "Северный поток".

Партию открыто поддерживает американский миллиардер Илон Маск.