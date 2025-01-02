У Боснії і Герцеговині заблокували дозвіл Додіку ігнорувати виклики до суду

Високий представник у Боснії і Герцеговині Крістіан Шмідт заборонив імплементацію рішень, ухвалених Народною скупщиною Республіки Сербської наприкінці грудня 2024 року, зокрема дозвіл президенту РС Мілораду Додіку ігнорувати виклики до суду БіГ.

Про це йдеться в рішенні Високого представника від 2 січня, повідомляє "Європейська правда".

Шмідт заблокував імплементацію трьох так званих висновків парламенту Республіки Сербської, які, як він наголошує, суперечать Дейтонській мирній угоді, на основі якої функціонує БіГ.

Один з висновків Народної скупщини РС передбачав призупинення ухвалення євроінтеграційних законів, які схвалив парламент Боснії і Герцеговини, поки цей процес не відбуватиметься "відповідно до постулатів демократії та верховенства права".

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Інший – дозволив президенту РС Мілораду Додіку ігнорувати виклики до суду БіГ у зв’язку з "хворобою" та закликав представників РС в інституціях БіГ бойкотувати їхню роботу через справу проти Додіка.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.

Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії. Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року.

Минулого року Додіку на рівні БіГ висунули звинувачення через невиконання рішень міжнародного посадовця, який наглядає за підтриманням миру в країні.

Згідно з Дейтонськими угодами, який поклав край етнічній війні в 1990-х роках, Боснію було розділено на два автономні регіони – Республіку Сербську та Федерацію Боснії і Герцеговини, в якій домінують хорвати та боснійці.

Регіони пов'язані між собою слабким центральним урядом під наглядом міжнародного високого представника, посаду якого Шмідт обіймає з 2021 року.