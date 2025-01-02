В Боснии и Герцеговине заблокировали разрешение Додику игнорировать вызовы в суд

Высокий представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт запретил имплементацию решений, принятых Народной скупщиной Республики Сербской в конце декабря 2024 года, в частности разрешение президенту РС Милораду Додику игнорировать вызовы в суд БиГ.

Об этом говорится в решении Высокого представителя от 2 января, сообщает "Европейская правда".

Шмидт заблокировал имплементацию трех так называемых выводов парламента Республики Сербской, которые, как он отмечает, противоречат Дейтонскому мирному соглашению, на основе которого функционирует БиГ.

Один из выводов Народной скупщины РС предусматривал приостановление принятия евроинтеграционных законов, которые одобрил парламент Боснии и Герцеговины, пока этот процесс не будет происходить "в соответствии с постулатами демократии и верховенства права".

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Другой – позволил президенту РС Милораду Додику игнорировать вызовы в суд БиГ в связи с "болезнью" и призвал представителей РС в институтах БиГ бойкотировать их работу из-за дела против Додика.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, находится под санкциями США и Великобритании из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России. Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.

В прошлом году Додику на уровне БиГ выдвинули обвинения из-за невыполнения решений международного чиновника, который наблюдает за поддержанием мира в стране.

Согласно Дейтонским соглашениям, положившим конец этнической войне в 1990-х годах, Босния была разделена на два автономных региона – Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины, в которой доминируют хорваты и боснийцы.

Регионы связаны между собой слабым центральным правительством под наблюдением международного высокого представителя, должность которого Шмидт занимает с 2021 года.