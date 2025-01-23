У найбільшому порту Європи суттєво скоротилась контрабанда кокаїну

У Роттердамі, який є найбільшим портом Європи, у 2024 році значно зменшився обсяг контрабанди кокаїну.

Про це повідомили правоохоронні органи Нідерландів у четвер, 23 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За інформацією нідерландської митниці та поліції, у Роттердамі за минулий рік вилучили майже 26 тонн кокаїну, тоді як у 2023-му ішлось про 45,5 тонни.

Голова регіональної прокуратури Марієтта Боде на пресконференції відзначила "позитивну тенденцію" в питанні контрабанди наркотиків через порт.

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"Третій рік поспіль у порту Роттердама було виявлено менше наркотиків", – сказала вона.

За словами Боде, скорочення наркотрафіку в Роттердамі вдалось досягти завдяки виявленням так званих екстракторів – як правило, підлітків, що діставали партії кокаїну, заховані в контейнерах біля порту.

Посилення заходів безпеки, в тому числі використання безпілотників, "зробило порт набагато менш привабливим для цих контрабандистів", додала прокурорка.

Водночас правоохоронці Роттердама вважають, що значне скорочення контрабанди кокаїну в Роттердамі також означає, що зловмисники використовують нові методи контрабанди.

"Через порт Роттердама значно збільшилася кількість дрібних партій нелегальних наркотиків. Однією з причин може бути те, що злочинці тепер розподіляють ризик", – пояснила Боде.

Нідерландські порти Роттердам і Вліссінген, а також Антверпен у Бельгії та Гамбург у Німеччині вважаються одними з головних воріт, через які наркотики потрапляють до Європи.