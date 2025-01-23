В крупнейшем порту Европы существенно сократилась контрабанда кокаина

В Роттердаме, который является крупнейшим портом Европы, в 2024 году значительно уменьшился объем контрабанды кокаина.

Об этом сообщили правоохранительные органы Нидерландов в четверг, 23 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По информации нидерландской таможни и полиции, в Роттердаме за прошлый год изъяли почти 26 тонн кокаина, тогда как в 2023-м речь шла о 45,5 тонны.

Глава региональной прокуратуры Мариетта Боде на пресс-конференции отметила "положительную тенденцию" в вопросе контрабанды наркотиков через порт.

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"Третий год подряд в порту Роттердама было обнаружено меньше наркотиков", – сказала она.

По словам Боде, сокращение наркотрафика в Роттердаме удалось достичь благодаря выявлению так называемых экстракторов – как правило, подростков, которые доставали партии кокаина, спрятанные в контейнерах возле порта.

Усиление мер безопасности, в том числе использование беспилотников, "сделало порт гораздо менее привлекательным для этих контрабандистов", добавила прокурор.

В то же время правоохранители Роттердама считают, что значительное сокращение контрабанды кокаина в Роттердаме также означает, что злоумышленники используют новые методы контрабанды.

"Через порт Роттердама значительно увеличилось количество мелких партий нелегальных наркотиков. Одной из причин может быть то, что преступники теперь распределяют риск", – пояснила Боде.

Нидерландские порты Роттердам и Влиссинген, а также Антверпен в Бельгии и Гамбург в Германии считаются одними из главных ворот, через которые наркотики попадают в Европу.