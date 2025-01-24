На Мальте выпустили под залог бизнесмена, обвиняемого в убийстве журналистки

Мальтийский суд в пятницу отпустил под залог известного бизнесмена, которого обвиняют в соучастии в убийстве антикоррупционной журналистки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Йорген Фенек, который находится под арестом с ноября 2019 года, обнял членов своей семьи после решения судьи. Досудебное следствие по его делу продолжается уже несколько лет, но дата судебного заседания еще не назначена. Он отрицает все обвинения.

Одна из сестер Каруаны Галиции присутствовала в суде во время оглашения решения.

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Суд обязал Фенека не приближаться к побережью или аэропорту Мальты ближе чем на 50 метров, а также сдать свой паспорт и документы, удостоверяющие личность.

Для надзора за ним был назначен офицер пробации. Его тетя, которая является его поручителем, обязана внести на депозит суда несколько сотен тысяч евро.

Фенека также обязали не общаться со свидетелями обвинения.

Несколько предыдущих ходатайств об освобождении под залог Фенека были отклонены, поскольку прокуроры заявили, что опасаются, что он может сбежать или фальсифицировать доказательства.

Адвокаты настаивали на том, что Фенек соответствует всем условиям освобождения под залог, предусмотренным законом, и что их подзащитный провел пять лет за решеткой, считаясь невиновным по презумпции невиновности и никогда не создавая никаких проблем в тюрьме.

Трое мужчин отбывают длительные сроки заключения за планирование и исполнение убийства. Дафне Каруана Галиция 16 октября 2017 года погибла мгновенно, когда бомба, заложенная в ее автомобиле, взорвалась, когда она отъезжала от дома.

Журналистка расследовала возможную причастность мальтийских партий к ливийско-итальянской афере по контрабанде дизтоплива.