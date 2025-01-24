У МЗС відкинули заяви Фіцо про причетність України до кібератаки на Словаччину
Міністерство закордонних справ відкинуло твердження словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо про те, що Україна повʼязана з кібератакою на національну страхову компанію Словаччини.
Про це йдеться в заяві на сайті МЗС, повідомляє "Європейська правда".
Зовнішньополітичне відомство "категорично відкидає" натяки Фіцо на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині.
"Вчергове закликаємо премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні", – додали там.
Фіцо натякнув на причетність України до кібератаки на словацьку страхову компанію на терміновій пресконференції у пʼятницю, не надавши підтверджень своїх слів.
Перед тим словацький премʼєр заявив про загрозу "державного перевороту" у Словаччині, який нібито планує опозиція та "іноземні експерти" за сценарієм України та Грузії.
Тим часом тисячі словаків у країні протестують проти уряду Фіцо, а опозиція намагається оголосити йому вотум недовіри.