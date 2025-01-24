В МИД отвергли заявления Фицо о причастности Украины к кибератаке на Словакию

Министерство иностранных дел отвергло утверждение словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что Украина связана с кибератакой на национальную страховую компанию Словакии.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИД, сообщает "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство "категорически отвергает" намеки Фицо на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии.

"В очередной раз призываем премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине", – добавили там.

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Фицо намекнул на причастность Украины к кибератаке на словацкую страховую компанию на срочной пресс-конференции в пятницу, не предоставив подтверждений своих слов.

Перед тем словацкий премьер заявил об угрозе "государственного переворота" в Словакии, который якобы планирует оппозиция и "иностранные эксперты" по сценарию Украины и Грузии.

Тем временем тысячи словаков в стране протестуют против правительства Фицо, а оппозиция пытается объявить ему вотум недоверия.