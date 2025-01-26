66% німців підтримують жорсткий план Мерца проти нелегальної міграції

Переважна більшість німців хочу негайних і різких заходів проти нелегальної міграції та у цьому зв’язку підтримують пропозицію, озвучену кандидатом у канцлери від консервативного союзу ХДС/ХСС.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування INSA, проведене за замовленням Bild.

66% опитаних німців – тобто дві третини – підтримують пропозицію кандидата у канцлери Фрідріха Мерца про фактичну заборону на в’їзд для всіх людей без дійсних документів. Лише 19%, тобто кожен п'ятий, відкидають план Мерца, озвучений наприкінці цього тижня.

Вимога ХДС/ХСС щодо депортацій до Афганістану також зустріла велике схвалення серед населення. 68% опитаних заявили, що підтримують депортацію до країни, якою керує "Талібан", навіть якщо вона не класифікується як безпечна країна походження. 19% відкидають це.

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23 січня Мерц пообіцяв запровадити фактичну заборону на в'їзд для нелегальних іммігрантів, якщо очолить уряд.

Це сталося після нападу з ножем у баварському місті Ашаффенбург, жертвами якого стали дві особи, зокрема маленька дитина.

Нападником у Баварії виявився 28-річний чоловік з Афганістану, що проживав у притулку для біженців і мав проблеми з ментальним здоров’ям.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також жорстко відреагував на напад з ножем у Баварії, заявивши, що настав час покласти край подібним інцидентам за участю людей, які приїхали до Німеччини просити притулку.