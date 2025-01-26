66% немцев поддерживают жесткий план Мерца против нелегальной миграции

Подавляющее большинство немцев хотят немедленных и резких мер против нелегальной миграции и в этой связи поддерживают предложение, озвученное кандидатом в канцлеры от консервативного союза ХДС/ХСС.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос INSA, проведенный по заказу Bild.

66% опрошенных немцев – то есть две трети – поддерживают предложение кандидата в канцлеры Фридриха Мерца о фактическом запрете на въезд для всех людей без действительных документов. Только 19%, то есть каждый пятый, отвергают план Мерца, озвученный в конце этой недели.

Требование ХДС/ХСС по депортации в Афганистан также встретило большое одобрение среди населения. 68% опрошенных заявили, что поддерживают депортацию в страну, которой руководит "Талибан", даже если она не классифицируется как безопасная страна происхождения. 19% отвергают это.

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23 января Мерц пообещал ввести фактический запрет на въезд для нелегальных иммигрантов, если возглавит правительство.

Это произошло после нападения с ножом в баварском городе Ашаффенбург, жертвами которого стали два человека, в том числе маленький ребенок.

Нападавшим в Баварии оказался 28-летний мужчина из Афганистана, проживавший в приюте для беженцев и имевший проблемы с ментальным здоровьем.

Канцлер Германии Олаф Шольц также жестко отреагировал на нападение с ножом в Баварии, заявив, что пришло время положить конец подобным инцидентам с участием людей, которые приехали в Германию просить убежища.