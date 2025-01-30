СМИ: 12 стран ЕС призвали Еврокомиссию защитить выборы в Европе от иностранного вмешательства

Франция, Германия и 10 других стран Европейского Союза хотят, чтобы Европейская комиссия использовала свои полномочия в соответствии с Законом о цифровых услугах для защиты целостности европейских выборов от иностранного вмешательства.

Об этом говорится в письме, подписанном 12 странами, с которым ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В письме министры иностранных дел Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Кипра, Хорватии, Чехии, Дании, Греции, Румынии, Словении и Испании обратились к Еврокомиссии с просьбой выполнить обещание создать специальный орган ЕС для противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

"Растущие угрозы иностранного вмешательства и подрывных вмешательств в публичные дебаты во время ключевых избирательных событий представляют прямой вызов нашей стабильности и суверенитету", – говорится в письме.

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"Недавние инциденты требуют срочных и объединенных действий для защиты будущих выборов в ЕС", – заявили министры.

Топ-дипломаты ЕС заявили, что в письме говорится о вмешательстве в основном со стороны России и Китая, но также и о других случаях.

В Германии 23 февраля состоятся досрочные выборы, и она создала специальную группу, которая будет противодействовать любым попыткам иностранных государств повлиять на результаты голосования после предупреждения о шпионаже и саботаже, финансируемых Россией.

На прошлой неделе Илон Маск, владелец социальной медиа-платформы X, второй раз за несколько недель выступил на предвыборном мероприятии ультраправой "Альтернативы для Германии", чтобы поддержать партию.

В декабре Еврокомиссия открыла производство против компании социальных сетей TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, по подозрению в том, что она не ограничила вмешательство в выборы во время президентских выборов в Румынии в ноябре.

Чиновники Польши, где в мае состоятся президентские выборы, предупредили, что Россия вербует людей для влияния на выборы.