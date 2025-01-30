Премьер Швеции допускает иностранный след в убийстве "поджигателя Корана"

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон не исключил, что убийство иракского беженца Салвана Момики может быть связано с деятельностью "иностранного государства".

Его слова на пресс-конференции цитирует Dagens Nyheder, сообщает "Европейская правда".

Кристерссон заявил, что пока рано говорить о последствиях убийства Момики для ситуации с безопасностью в Швеции, пока не будет установлено, кто или что за ним стоит.

"Я могу гарантировать, что службы безопасности глубоко вовлечены в это дело, потому что, очевидно, существует риск, что существуют также связи с иностранными государствами", – сказал он.

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В то же время премьер Швеции добавил, что пока доказательств такой причастности нет.

Тело Салвана Момики с огнестрельными ранениями обнаружили поздно вечером в среду в доме в Седертелье, что является пригородом Стокгольма.

Мужчина приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и позже получил вид на жительство. Он стал известным общественности летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран в разгар процесса вступления Швеции в НАТО.

Прошлым летом Момика получил разрешение на временное проживание в Швеции на один год.