Премьер Литвы не считает антиукраинского депутата проблемой для правящей коалиции

Премьер-министр Гинтаутас Палуцкас считает, что скандальные высказывания лидера "Зари Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, пренебрежительные в отношении Украины, не являются ключевой проблемой для работы коалиции.

Как сообщает "Европейская правда", слова литовского премьера цитирует LRT.

По его мнению, заявления Жемайтайтиса о войне в Украине, угрозе со стороны России и прочем не привели к реальным негативным последствиям.

"У меня есть предложение для всех – меньше говорить, больше работать. Больше мне нечего добавить. Вся эта болтовня – это просто сотрясание воздуха. Какие это имеет последствия для жизни простого человека? Никаких", – заявил премьер Литвы.

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Палуцкас подчеркнул, что важнее не риторика Жемайтайтиса, а способность коалиции принимать важные законы в Сейме.

"Я еще раз повторяю: на столе – реальные решения. Пока за них голосуют – коалиция существует, мы работаем. И мне абсолютно неважно, что кто говорит, как "соловей поет". Если голосов не будет – все, свободны. Коалиции нет", – добавил он.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не видит будущего у правящей коалиции из-за присутствия в ее составе партии "Заря Немана", которую возглавляет скандальный депутат Ремигиюс Жемайтайтис.

Он имел в виду тот факт, что Жемайтайтис в последнее время подвергся критике за свои высказывания, в частности, за пренебрежительные комментарии в адрес Украины.

Как известно, в Литве в декабре начало работу новое коалиционное правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, представителем социал-демократов, в правительство вошла партия "Заря Немана".

Решение социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме, вызвало возмущение и среди других партий, и в литовском обществе.