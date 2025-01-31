В Швеции освободили пятерых задержанных в связи с убийством "поджигателя Корана"

Пятеро мужчин, арестованных накануне по подозрению в убийстве иракского беженца Салвана Момики, известного акциями по сжиганию Корана, вышли на свободу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

По словам прокурора Расмуса Омана, который ведет дело об убийстве Момики, подозрение в отношении задержанных было смягчено, и он решил, что оснований для ограничения их свободы нет.

Как узнало SVT, все задержанные, кроме одного, ранее не имели судимостей, поэтому даже у полицейских возникло много вопросов, "поскольку это не типичные преступники, которых обычно можно встретить в делах о насильственных преступлениях".

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Тело Салвана Момики с огнестрельными ранениями обнаружили поздно вечером в среду в доме в Седертелье, что является пригородом Стокгольма.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон не исключил, что убийство иракского беженца может быть связано с деятельностью "иностранного государства".

Мужчина приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и позже получил вид на жительство. Он стал известен общественности летом 2023 года, когда несколько раз публично сжигал Коран в разгар процесса вступления Швеции в НАТО.

Прошлым летом Момика получил разрешение на временное проживание в Швеции на один год.