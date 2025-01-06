В Литве скандальный депутат-антисемит снова угрожает выходом из коалиции

Лидер литовской партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис, которого судят за антисемитские высказывания, повторил о намерениях выйти из нынешней правительственной коалиции в случае, если его откажутся назначить вице-спикером Сейма.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщается в публикации LRT.

По словам Жемайтайтиса, с партнерами по коалиции была достигнута договоренность о том, что он станет вице-председателем Сейма. Но нынешний спикер Скулюс Сквернялис якобы не хочет выдвигать его кандидатуру.

"Я хочу, чтобы партнеры по коалиции сдержали свое слово... Вариант выхода реальный и с вероятностью около 80% может произойти, если они не будут придерживаться соглашения", – сказал он журналистам.

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Лидер "Зари Немана" отметил, что дождется начала весенней сессии Сейма, чтобы принять окончательное решение.

Сам Сквернялис в понедельник не комментировал назначение Жемайтайтиса, но его пресс-секретарь сказала журналистам, что мнение спикера Сейма по этому вопросу не изменилось.

Лидер "Зари Немана" еще в декабре заявлял, что его партия рассматривает возможность выхода из коалиции, поскольку другие партнеры не придерживаются соглашения, подписанного в ноябре.

Напомним, новое коалиционное правительство в Литве во главе с Гинтаутасом Палуцкасом, представителем социал-демократов, начало работу 12 декабря.

Решение социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме, вызвало возмущение и среди других партий, и в литовском обществе.