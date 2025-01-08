Шольц осудил заявления Трампа о Гренландии: границы должны быть нерушимыми

Немецкий канцлер Олаф Шольц прокомментировал заявления новоизбранного американского президента Дональда Трампа по Гренландии и акцентировал, что принцип нерушимости границ распространяется на каждую страну.

Об этом со ссылкой на его слова пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Журналисты рассказали, что об этом Шольц говорил в среду, 8 января, с рядом европейских глав государств и правительств и президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Отмечается, что он предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений Трампа по Гренландии.

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"Принцип нерушимости границ распространяется на каждую страну – вне зависимости от того, находится ли она на востоке от нас или на западе", – сказал немецкий канцлер.

Шольц акцентировал, что каждое государство "должно придерживаться этого, независимо от того, это маленькая страна или очень мощное государство".

Отметим, в этот же день представитель немецкого правительства заявил, что в Германии приняли к сведению заявления Трампа по Гренландии и Канаде, но в то же время отметили соблюдение принципа о недопустимости силового изменения границ.

Во вторник, 7 января, Трамп отказался исключить возможность использования военных или экономических мер для взятия под контроль Панамского канала и Гренландии, а также озвучил идею превращения Канады в американский штат.

На это отреагировали также в Норвегии, Франции и Дании.